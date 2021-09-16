Литва обвинила Россию в самоуправстве в Балтийском море

Власти Литвы заявили об обеспокоенности действиями России по регулированию рыболовства в Балтийском море. Письменный комментарий дан литовской стороной по поводу установления Советом ЕС ограничений по вылову рыбы на будущий год в Балтике, пишет RT.

Делегация Литвы в Совете ЕС планирует возобновить диалог с российскими коллегами по вопросу управления запасами моря. Вильнюс считает, что Россия устанавливает высокие квоты допустимого улова рыбы.

Особенное беспокойство у европейской страны вызывает вылов трески, сельди и кильки.

Глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал изданию, что Россия соблюдает все связанные с выловом рыбы договорённости с европейскими коллегами. По его словам, квоты оценивают международные комиссии. Он также указал, что Литва имеет незначительные собственные воды. Именно этим, по мнению эксперты, вызваны их проблемы с уловом.

В прошлом гожу погранслужбы России и прибалтийских стран договорились о совместных операциях. На встрече были определены направления дальнейшего взаимодействия пограничных служб в области трансграничных угроз и рисков. Это противодействие организованной преступности и терроризму, контроль за движением судов в акватории Финского залива, проведение спасательных операций в Балтийском море и на пограничных водных объектах и контроль за рыболовством.