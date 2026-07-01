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Леди Ди. 65 лет со дня рождения принцессы Дианы

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Принцесса Диана, также известная как леди Диана или леди Ди, родилась 1 июля 1961 года и сегодня могла бы отметить свое 65-летие. Она была невероятно популярна благодаря своему статусу, общественной и благотворительной деятельности, а ее трагическая гибель потрясла весь мир.

Диана родилась в семье Спенсеров, принадлежащей к крупнейшему аристократическому роду Британии. Ее детство прошло на территории поместья, арендованного родителями у самой королевы Елизаветы II.

Со своим будущим мужем, принцем Чарльзом, она впервые встретилась в возрасте 16 лет. Знакомство продолжилось через три года — они оказались на одном из летних уикендов. 31-летний наследник престола пригласил ее на яхту, а уже спустя несколько месяцев состоялось официальное представление членам королевской семьи.

Несмотря на то что Чарльз находил Диану «очаровательной, живой и остроумной девушкой, с которой ему интересно», Елизавета II поначалу не одобрила выбор сына. Однако позже передумала, приняв во внимание ее благородное происхождение и хорошее воспитание.

Свадьба состоялась 29 июля 1981 года в лондонском соборе Святого Павла. На церемонию бракосочетания были приглашены 3,5 тыс. человек, центральные улицы города заполнили сотни тысяч людей, желавших взглянуть на молодоженов.

В 1982 году в семье родился сын Уильям, а в 1984-м — сын Гарри.

Счастливой семейной жизни, впрочем, не получилось. Через некоторое время Чарльз, практически не скрываясь, возобновил отношения со своей давней подругой Камиллой Паркер-Боулз (ныне — королевой-консортом Великобритании).

С 1992 года Диана и Чарльз начали жить раздельно, появляясь вместе лишь на официальных мероприятиях. Развод с согласия королевы Елизаветы II был оформлен в августе 1996 года. За Дианой был сохранен титул принцессы Уэльской, но она перестала быть членом монаршей семьи.

Год спустя пошли слухи о том, что у Дианы начался роман с сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом. Их повсюду преследовали папарацци. В очередной раз спасаясь от них, 31 августа 1997 года автомобиль Mercedes, в котором ехали Диана и Аль-Файед, на большой скорости врезался в колонну тоннеля под площадью Альма в Париже. В аварии выжил только телохранитель принцессы.

Похороны Дианы всколыхнули всю Великобританию: по оценке The Guardian, вдоль маршрута траурной процессии в Лондоне стояли более миллиона человек, а мировая телеаудитория этого события превысила 2,5 млрд зрителей.

Фотографии принцессы Дианы — в галерее «Газеты.Ru».

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