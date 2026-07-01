Открытки с днем свадьбы: 70+ красивых картинок и теплых поздравлений

Подборка красивых открыток с днем свадьбы и поздравлений в прозе и стихах

День свадьбы — один из самых волнующих праздников в жизни каждой пары, который приятно разделить с близкими людьми. В этот день молодожены принимают поздравления и пожелания счастливой совместной жизни. Поддержите эту традицию, отправив новобрачным открытку и добавив к ней теплые слова. «Газета.Ru» подготовила красивые открытки и душевные поздравления для этого особенного дня.

Красивые открытки с днем свадьбы

Скопируйте или сохраните картинку на своем устройстве и отправьте виновникам торжества в любом удобном мессенджере. Ваше сообщение особенно порадует молодоженов, если вы сопроводите открытку искренними пожеланиями.

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Милые открытки с днем свадьбы

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Открытки с пожеланиями

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Открытки со стихами

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Поздравления от родственников

* Дорогие наши, поздравляем вас с днем свадьбы! Сегодня начинается новая глава вашей жизни, которую вы будете писать вместе. Пусть в ней будет как можно больше счастливых страниц, теплых объятий, семейных традиций и добрых воспоминаний! Желаем вам любви, взаимного уважения, понимания и бесконечного счастья!

* Любимые наши! От всей души поздравляем вас с этим прекрасным днем. Пусть ваши сердца всегда бьются в одном ритме! Желаем, чтобы в вашем доме царили мир, уют, достаток и любовь!

* С днем свадьбы, дорогие! Сегодня вы стали семьей! Впереди вас ждут тысячи счастливых моментов, общих побед и исполненных желаний. Пусть любовь станет вашей самой надежной опорой, а доверие поможет преодолеть любые испытания!

* Родные наши, поздравляем вас с созданием собственной семьи! Пусть в вашем доме всегда звучат слова любви, радости и искренний смех! Желаем, чтобы каждый год вашей совместной жизни приносил новые поводы для счастья, а любовь становилась только глубже и крепче!

* Дорогие! Сегодня мы видим, как рождается новая семья. Пусть она станет крепкой, дружной и счастливой. Желаем вам всегда поддерживать друг друга, радоваться даже мелочам и хранить нежность, которая сегодня сияет в ваших глазах!

* Дорогие дети, со свадьбой вас! Пусть сегодняшний день станет началом удивительного путешествия длиною в жизнь. Желаем вам идти по этому пути рука об руку, делить радость и поддерживать друг друга в трудные минуты. Пусть ваш семейный очаг никогда не угасает, а любовь согревает вас долгие-долгие годы!

* Поздравляем вас с днем свадьбы! Нет ничего прекраснее семьи, построенной на любви, уважении и доверии. Пусть ваши чувства будут сильнее любых обстоятельств, а дом станет местом, куда всегда хочется возвращаться. Счастья вам, благополучия и исполнения всех семейных мечтаний!

* Наши дорогие, сегодня день вашей свадьбы! Сегодня ваши судьбы соединились навсегда. Желаем вам долгой счастливой жизни, наполненной любовью, гармонией и теплом!

* С днем свадьбы! Пусть в вашей семье всегда будет место добрым словам, крепким объятиям, искреннему смеху и маленьким чудесам. Желаем, чтобы вы никогда не переставали удивлять друг друга, мечтать вместе и радоваться каждому прожитому дню. Любите всем сердцем и берегите свое счастье!

* Дорогие молодожены! Для нас огромное счастье видеть вас такими влюбленными. Пусть эта любовь будет вашей путеводной звездой всю жизнь. Желаем вам крепкой семьи, здоровья, достатка, взаимопонимания и множества счастливых событий!

Поздравления от друзей и знакомых

* Друзья, ну вот и случилось — теперь вы официально семья! Пусть в вашей совместной жизни будет больше поводов для смеха, чем для споров, больше спонтанных путешествий, чем бытовых хлопот. Любите друг друга и наслаждайтесь каждым днем вместе!

* Поздравляем с днем свадьбы! Вы доказали, что настоящая любовь существует. Пусть даже спустя много лет вы будете смотреть друг на друга так же тепло, как сегодня. Желаем вам огромного счастья, взаимной поддержки и бесконечного количества счастливых воспоминаний!

* Сегодня вы сказали друг другу самое важное «да». Пусть за ним последует счастливая жизнь и яркие воспоминания! Любите и цените друг друга!

* Ребята, поздравляем вас! Пусть любовь никогда не станет привычкой, свидания не заканчиваются после свадьбы, а сюрпризы остаются приятной частью вашей жизни. Желаем вам всегда быть лучшими друзьями друг для друга и самой счастливой семьей!

* С днем свадьбы! Пусть ваша жизнь будет такой же легкой, как ваши улыбки сегодня, а союз — таким же крепким, как ваши объятия. Пусть каждый день начинается с любви, продолжается взаимной заботой и заканчивается ощущением абсолютного счастья рядом друг с другом!

* Поздравляем! Вы нашли человека, рядом с которым можно быть собой — и это настоящее счастье. Пусть жизнь подарит вам множество красивых моментов, уютных вечеров, веселых приключений и больших побед!

* С днем свадьбы, друзья! Сегодня хочется пожелать вам самого главного — никогда не переставайте выбирать друг друга. Каждый день, несмотря ни на что. Пусть ваша любовь никогда не теряет легкости, нежности и романтики!

* Поздравляем с самым красивым праздником любви! Пусть ваши планы всегда становятся общими мечтами, мечты — реальностью, а каждый новый год семейной жизни приносит еще больше счастья. Будьте счастливы, любимы и бесконечно дороги друг другу!

* Ну вот вы и стали семьей, со свадьбой вас! Пусть в совместной жизни будут только радостные моменты, неожиданные приятные повороты и огромное количество поводов сказать друг другу: «Как здорово, что мы вместе»!

* Друзья, сегодня начинается ваше самое большое совместное приключение. Пусть оно будет наполнено любовью, взаимной поддержкой, смехом до слез, уютными вечерами, путешествиями, семейными праздниками и исполнением самых смелых желаний. Поздравляем!

Поздравления от коллег

* Поздравляю вас с днем свадьбы! Пусть впереди будет много счастливых совместных лет, наполненных любовью, уважением и взаимной поддержкой. Желаем, чтобы дома вас всегда ждали тепло, уют и человек, который понимает с полуслова!

* От всего коллектива поздравляем с замечательным событием! Пусть семейная жизнь приносит вдохновение, радость и силы для новых достижений. Желаем любви, гармонии, благополучия и исполнения всех ваших общих планов!

* С днем свадьбы! Желаем, чтобы ваш семейный союз был крепким и надежным, а счастье увеличивалось с каждым днем. Пусть дома всегда царят понимание, поддержка и хорошее настроение!

* Примите самые искренние поздравления! Пусть этот день станет началом долгой счастливой истории, наполненной яркими событиями, теплыми встречами и красивыми воспоминаниями. Любите друг друга и цените каждый совместный день!

* Поздравляем с днем свадьбы! Пусть ваши чувства остаются такими же искренними и сильными спустя многие годы. Желаем семейного благополучия, достатка, взаимного уважения и множества счастливых моментов рядом друг с другом!

* Сегодня у вас самый важный день — создание самой счастливой семьи. Поздравляем вас со свадьбой! Желаем, чтобы все решения принимались вместе, любые трудности преодолевались сообща, а счастливых событий становилось только больше!

* С днем свадьбы! Пусть любовь станет вашим главным источником вдохновения, а семейный очаг — местом, где можно отдохнуть душой после любого насыщенного дня. Счастья, здоровья и гармонии вашему дому!

* Поздравляем с созданием семьи! Желаем вам долгой совместной жизни, наполненной уважением, заботой, добрыми словами и искренними чувствами. Пусть рядом всегда будут надежность, спокойствие и любовь!

* Пусть сегодняшний день станет прекрасным началом новой счастливой главы вашей жизни. Желаем, чтобы каждый год семейной жизни приносил новые достижения, радостные события и множество поводов гордиться друг другом!

* От всей души поздравляем вас! Пусть дома вас всегда встречают любовь, понимание и улыбки, а все мечты, которые вы строите сегодня, обязательно воплотятся в жизнь. Счастья вашей молодой семье!

Короткие поздравления

* С днем свадьбы! Пусть любовь становится крепче с каждым годом, а счастье никогда не покидает ваш дом!

* Поздравляю со свадьбой! Берегите друг друга и цените каждый день вместе!

* Желаю вашей семье любви без границ, тепла, взаимопонимания и долгих счастливых лет рядом!

* С днем свадьбы! Пусть впереди будет бесконечно много счастливых дней и уютных вечеров!

* Пусть семейная жизнь приносит только радость, а любовь становится сильнее с каждым новым днем. Поздравляю!

* Поздравляю с созданием семьи! Пусть ваш дом всегда будет полной чашей, а сердца — полны любви!

* Любите друг друга, вдохновляйте, поддерживайте и никогда не переставайте мечтать вместе. С праздником!

* С днем свадьбы! Желаю гармонии, нежности, счастливых моментов и бесконечного семейного счастья!

* Пусть каждый новый день вдвоем будет маленьким праздником, а любовь — вашим главным сокровищем!

* От всей души поздравляю! Пусть ваш союз будет крепким, счастливым и наполненным самыми светлыми событиями!

Пожелания жениху

* Друг, поздравляю с днем свадьбы! Пусть рядом всегда будет любимая женщина, а ваш дом станет местом, куда хочется возвращаться снова и снова!

* С днем свадьбы! Сегодня ты стал мужем, пусть это звание приносит тебе только гордость, счастье и вдохновение. Любите друг друга долгие годы!

* Желаю тебе быть надежной опорой для своей семьи, беречь любовь и каждый день делать свою супругу счастливее!

* Со свадьбой, друг! Пусть рядом с любимой женщиной исполняются самые смелые мечты, а каждый новый день начинается с любви и заканчивается счастьем!

* Желаю всегда смотреть на свою супругу с тем же восхищением, что и сегодня. Счастья вам, любви и долгих лет вместе!

Пожелания невесте

* Сегодня ты стала женой! Желаю, чтобы любовь всегда согревала твое сердце, а семейная жизнь приносила только радость!

* Поздравляю со свадьбой! Желаю тебе оставаться такой же красивой, счастливой и вдохновленной. Пусть рядом всегда будет человек, который любит тебя всем сердцем!

* С днем свадьбы! Пусть любимый человек каждый день дарит тебе заботу, внимание и ощущение настоящего счастья!

* Желаю тебе женского счастья, домашнего уюта, взаимопонимания и множества прекрасных моментов рядом с любимым человеком! Со свадьбой!

* Пусть ваши сердца всегда бьются в одном ритме, а любовь вдохновляет вас на самые красивые поступки. С днем свадьбы!