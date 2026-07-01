«Да. Буду»: Залужный сказал Зеленскому о намерении баллотироваться в президенты

На Украине всерьез обсуждают проведение президентских выборов уже осенью этого года. Однако, согласно опросам, действующий глава государства Владимир Зеленский вряд ли сможет их выиграть, если его соперниками в гонке станут глава его офиса Кирилл Буданов и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Последний, как сообщила «Украинская правда», однозначно ответил президенту, что собирается участвовать в выборах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Посол Украины в Лондоне и бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о том, что намерен участвовать в выборах главы государства. Об этом со ссылкой на источники сообщила «Украинская правда» (УП).

По данным издания, в начале прошлой недели Зеленский и Залужный встретились в Киеве. Формальным поводом вызова дипломата стала отставка британского премьер-министра Кира Стармера, поэтому первая часть беседы была посвящена обсуждению ситуации в Лондоне и ее возможных последствий для украинско-британских отношений. Однако затем, как рассказали собеседники УП, Зеленский перешел к главной теме, ради которой и пригласил Залужного в Киев.

Президент Украины заявил, что появилось окно возможностей для проведения выборов и что главная задача заключается в том, чтобы провести их так, чтобы в стране не возник новый внутренний раскол. В связи с этим он отметил, что следует избежать рисков, которые будет нести их противостояние на выборах. Издание выяснило, что в конце концов Зеленский прямо спросил у Залужного: «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?»

«Да. Буду», — однозначно ответил украинский посол.

По информации УП, Залужный объяснил свою позицию тем, что никогда не рвался в политику, однако теперь многие люди возлагают на него свои надежды , и он не сможет объяснить им, почему он должен пренебречь их доверием.

Встреча, как рассказало издание, продолжалось еще какое-то время, однако Зеленский не предлагал послу каких-либо других вариантов карьерного пути. В итоге президент и посол пожали друг другу руки и разошлись.

Будет тяжело договориться

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя информацию о встрече Залужного и Зеленского в беседе с «Газетой.Ru», заявил, что приход к власти на Украине экс-главкома ВСУ может повлиять на динамику переговорного процесса.

«Залужный не просто так появился. Спецслужбы Великобритании хорошо над ним поработали, я в этом не сомневаюсь. Насколько им [Зеленскому или Залужному] можно доверять? Я ни тому ни другому не доверяю», — отметил он.

По словам парламентария, украинский посол такой же представитель «партии войны», как и президент Украины. В связи с чем договориться об урегулировании конфликта будет проблематично.

«Великобритания всячески придерживается линии борьбы до последнего украинца», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы Андрей Колесник сказал NEWS.ru, что Залужный может составить конкуренцию Зеленскому на выборах президента Украины, поскольку он был одним из самых рейтинговых политиков страны.

«Но я не думаю, что Залужный станет более адекватным политиком, хотя он более грамотен в военных делах. Экс-главком ВСУ укрепил связи за рубежом, однако хрен редьки не слаще», — высказался парламентарий.

Украина готовится к выборам?

«Украинская правда» сообщила, что в середине июня в одной из государственных резиденций под Киевом прошла встреча представителей высших кругов украинской власти. На импровизированном саммите присутствовали Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов с «силовым» заместителем Олегом Татаровым, лидер фракции большинства в Раде Давид Арахамия, глава минобороны Михаил Федоров и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

По данным источников издания, на встрече обсуждались «не абстрактные политические перспективы, а вполне конкретные конфигурации будущей власти». В частности, разговор свелся к трем вопросам: проводить ли выборы, если да, то когда, и кто может стать участниками потенциальной избирательной кампании. Обсуждение опиралось на результаты свежих социологических вопросов, в том числе на рейтинг действующего украинского лидера, который после продолжительного падения начал расти, пусть и небольшими темпами.

«Положительная динамика настолько вдохновила Зеленского, что во время встречи в резиденции команда всерьез обсуждала возможность проведения президентских выборов уже в конце осени этого года», — написало издание.

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Опросы показали, как могло бы развиваться гипотетическое голосование. Если в первом туре Зеленский с небольшим преимуществом, но выигрывает у генералов в лице Буданова и Залужного, то моделирование результатов второго этапа выглядит для него не так радужно. УП отметила, что независимо от того, кто именно из генералов вышел бы во второй тур, гарантированной победы для нынешнего президента не существует. Именно поэтому встреча была не просто беседой о выборах, а попыткой понять, может ли кто-то из двух самых популярных в стране военных отказаться от участия в президентской гонке.