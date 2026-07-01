Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Политика
ТВЗ

За ночь над регионами России сбили 179 беспилотников. Военная операция, день 1589-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1589-й день
Александр Река/ТАСС

Российские силы ПВО сбили 179 беспилотников за ночь над регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в МО РФ. В Пензенской области обломки БПЛА повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание, рассказал губернатор Олег Мельниченко. Ночью в аэропортах Самары, Калуги, Ульяновска, Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Уфы вводили ограничения на прием и выпуск рейсов из соображений безопасности. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
09:11

За сутки в результате ударов ВСУ по Белгородской области погиб мирный житель, еще 14 получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

08:52

Российские средства ПВО за ночь сбили 179 украинских беспилотников над регионами России и над акваториями Черного и Азовского морей, сообщает МО РФ.

08:43

В ДНР российские силы ПВО уничтожили 37 украинских БПЛА за прошедшие сутки, сообщил штаб обороны республики.

08:25

К угрозам Владимира Зеленского в адрес Белоруссии нужно относиться серьезно, заявил в интервью с ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Он также назвал президента Украины неадекватным и непредсказуемым.

08:05

В Пензенской области обломки БПЛА повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

08:00

Сегодня 1589-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!