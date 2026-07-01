За ночь над регионами России сбили 179 беспилотников. Военная операция, день 1589-й

Российские силы ПВО сбили 179 беспилотников за ночь над регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в МО РФ. В Пензенской области обломки БПЛА повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание, рассказал губернатор Олег Мельниченко. Ночью в аэропортах Самары, Калуги, Ульяновска, Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Уфы вводили ограничения на прием и выпуск рейсов из соображений безопасности. «Газета.Ru» ведет хронику событий.