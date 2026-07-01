За ночь над регионами России сбили 179 беспилотников. Военная операция, день 1589-й

За сутки в результате ударов ВСУ по Белгородской области погиб мирный житель, еще 14 получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Российские средства ПВО за ночь сбили 179 украинских беспилотников над регионами России и над акваториями Черного и Азовского морей, сообщает МО РФ.
В ДНР российские силы ПВО уничтожили 37 украинских БПЛА за прошедшие сутки, сообщил штаб обороны республики.
К угрозам Владимира Зеленского в адрес Белоруссии нужно относиться серьезно, заявил в интервью с ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Он также назвал президента Украины неадекватным и непредсказуемым.
В Пензенской области обломки БПЛА повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Сегодня 1589-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.