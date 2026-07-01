В НАТО раскрыли задачу перед переговорами Москвы и Киева «в один прекрасный день»

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен поддерживать Украину, чтобы убедиться, что украинская сторона будет «как можно сильнее», когда «в один прекрасный день» начнутся переговоры Москвы и Киева. По его словам, ВСУ начали делать успехи на фронте, и это признал даже президент США Дональд Трамп. Заявление Рютте прозвучало на фоне новостей о том, что НАТО не смогло согласовать долгосрочную помощь Украине на 2027 год. Против обязательства сохранить поддержку на том же уровне выступил Рим. Подробности — в материале «Газете.Ru».

Перед тем как «в один прекрасный день» начнутся переговоры Москвы и Киева, НАТО должно поддерживать Украину и убедиться, что украинская сторона будет «как можно сильнее». Об этом в интервью газете Financial Times (FT) заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

Он отметил, что в последнее время ВСУ якобы начали показывать успехи в конфликте. И, по словам Рютте, это признал даже президент США Дональд Трамп на встрече с ним в Белом доме. Однако, как добавил генсек НАТО, это совсем не означает, что Москва будет «охотно участвовать» в мирном процессе.

«То, что мы можем сделать, это поддерживать Украину в этой борьбе и убедиться, что она будет как можно сильнее, когда эти переговоры начнутся в один прекрасный день. [Президент России Владимир] Путин должен решить, хочет он приехать или нет», — пояснил он.

Трамп сменил позицию?

Ранее FT писала, что США помогли Украине в нанесении ударов по объектам в глубине России, предоставив Киеву разведданные. Кроме этого, по информации издания, президент США долго разговаривал с украинским лидером на полях саммита «Большой семерки» (G7).

«Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними «военными результатами» Киева», — подчеркивает газета.

Financial Times со ссылкой на источники среди высокопоставленных украинских чиновников также раскрыла, что Трамп «склоняется к усилению поддержки Киева» и, возможно, может начать активнее «оказывать давление» на Москву. По данным FT, признаки этого сдвига заметили в Киеве. Издание Kyiv Independent утверждало, что глава Белого дома в частном порядке посоветовал президенту Украины действовать «смелее».

При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Дональд Трамп изменил свое мнение по поводу перспектив Украины в конфликте во время саммита G7.

«Он приехал, думая, что Украина проиграет. Но он изменил свое мнение. <...> Да, на этом [саммите] G7 произошли реальные изменения», — пояснил французский лидер.

Об этом говорили и в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину отметил, что европейские политики пытаются сбить Вашингтон с пути на украинское урегулирование. Однако он отметил, что заявлять о том, что «Трампа перевербовали», не стоит, так как президент США «человек самостоятельный».

«Признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, они уже были еще некоторое время назад заметны», — в то же время добавил Лавров.

Несмотря на это, министр усомнился в том, что глава Белого дома разрешил Украине ужесточить военные действия против России. Он уточнил, что украинские СМИ, которые об этом пишут, скорее «выдают желаемое за действительное».

Проблемы с помощью

Заявление Рютте прозвучало на фоне новостей о том, что страны — члены НАТО не могут согласовать военную помощь Киеву на 2027 год. По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, против обязательств, предполагающих поддержание нынешнего уровня финансирования, выступила Италия.

Издание отметило, что постпреды стран НАТО смогли согласовать формулировку, которая предполагает выделение «€70 млрд на военное оборудование, поддержку и обучение для Украины» в 2026 году. Однако вторая ее часть, которая заявляет о необходимости «поддерживать как минимум сопоставимый уровень в 2027 году», вызывает проблемы. Рим выступает против долгосрочных обязательств, поэтому этот пункт пока заключили в скобки.

Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что закрепление помощи на постоянной основе стало бы прогрессом для НАТО. Чтобы его достигнуть, на 2 июля назначили еще один раунд переговоров постпредов.