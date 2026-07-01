Расследование «Газеты.Ru»: как в кресла директоров научных институтов сажают нужных людей

Наука – это отрасль, где единственной правомочной фигурой для управления был и остается авторитет ученого. Так как система отбора нацелена на самых умных, которые оказываются сосредоточенными в научных институтах и центрах, заставить их добровольно подчиняться «присланному сверху» просто невозможно. Поэтому в этих учреждениях так важны выборы директора. «Газета.Ru» рассказывает о трех разных случаях, в которых чиновники разными способами пытаются посадить «своих людей», манипулируя результатами выборов.

Недосчитались

Речь идет о выборах директора Института математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук. Он находится в Новосибирске. Это дело длится уже пять лет, и все это время институт возглавлял исполняющий обязанности директора Андрей Евгеньевич Миронов, который… проиграл на выборах.

А дело было так. 29 июля 2021 году в Институте были назначены выборы, на которые выдвинулись два кандидата: Юрий Степанович Волков и Андрей Евгеньевич Миронов. С двукратным перевесом Волков выиграл выборы и ждал назначения на должность.

Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН Яндекс.Карты

«Дальше, по регламенту, выигравший кандидат готовит свои документы и отправляет их в министерство науки и высшего образования. Полномочный представитель президента по Сибирскому федеральному округу согласует эту кандидатуру следующим образом: он ничего не отвечает, если согласен с назначением. Это согласование проходит в течение 45 дней. Итак, до 27 сентября он ничего не прислал, поэтому кандидатура Волкова считалась согласованной автоматически.

Вдруг я узнаю, что Миронов назначен исполняющим обязанности директора института»,

— рассказал «Газете.Ru» руководитель Общественной первичной профсоюзной организации Работников Института Математики СО РАН Михаил Нещадим.

Лучшие математики страны, которые как никто другой понимают, что такое «с двукратным перевесом», конечно же, возмутились и начали борьбу за своего выигравшего кандидата.

Параллельно они вспомнили, как Андрей Миронов в момент предвыборной агитации говорил о строительстве гостиницы на территории института и даже показывал ее макет. Это объяснялось улучшением условий для проведения конференций.

«Но в академгородке уже две гостиницы, где можно было бы расселять участников конференций, особой нужды в этой гостинице не было», — считает Михаил Нещадим.

О ненужности гостиницы говорит в своем интервью изданию «Континент Сибирь» и академик РАН Сергей Гончаров.

Потом Миронов открещивался от своих слов о гостинице, но, так как это было сказано при большом стечении ученых, это уже довольно сложно опровергнуть.

Впоследствии Миронов переназначался министерством четыре раза, так как быть исполняющим обязанности можно только один год. За это время он полностью поменял администрацию института и подал бумагу 18 января 2022 года в Следственный комитет с названием «Сообщение о преступлении», где на двухстах страницах были описаны недостатки работы прошлой администрации, изложенные на основе министерской проверки. Этот документ имеется в распоряжении редакции (ниже).

С опорой на него 28 апреля было открыто уголовное дело и через год закрыто с формулировкой: «отсутствие события преступления». Не состава, а самого события!

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С 2021-го до 2025 года в институте прошло более 20 судов. И все их выиграли сотрудники. В настоящее время идет еще около 30 судов.

Сейчас в институте объявлены выборы директора, которые должны пройти с 30 июня по 3 июля. Но кто гарантирует, что выигравший кандидат на этих выборах не будет точно так же проигнорирован?

Иди лесом

Следующая история произошла в Институте леса — структурном подразделении Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр РАН» (КарНЦ РАН). Он находится в Петрозаводске.

Карельский научный центр РАН (КарНЦ РАН) Яндекс.Карты

Когда доктор биологических наук, директор Института леса КарНЦ РАН Александр Крышень летом 2025 года выиграл выборы на должность генерального директора КарНЦ РАН у уже сидящей на «троне» начальницы КарНЦ РАН Ольги Бахмет, — она просто его уволила, причем без возможности восстановления в должности, как пишут местные СМИ.

Суд признал увольнение незаконным. Из материалов дела, с которыми ознакомилась «Газета.Ru», видно, что даже не просто уволила, а предложила ему на выбор остаться в Центре работником автохозяйства, служить на флоте или в бухгалтерии. А дело в том, что перед этим все свободные штатные единицы научных работников были удивительным образом сокращены.

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А обвиняла Бахмет директора в нарушении, связанном с отчетом о зарубежной поездке. Она придумала эту причину для увольнения после того, как проиграла выборы и узнала, что Крышень выезжал за границу и транзитом летел через аэропорт промежуточной страны.

Александр Крышень летел в Черногорию транзитом через Сербию и без пересечения границы и без выхода из аэропорта находился пару часов в специальной транзитной зоне аэропорта Белграда, то есть не имел обязанности и оснований указывать в отчете, что посетил такую страну, как Сербия.

Совсем иронично и то, что Крышень заранее информировал своего руководителя (то есть Бахмет), о том, что будет в этой зарубежной поездке.

И еще то, что Бахмет лишила его допуска не после возвращения из поездки, а через два дня после проигранных выборов (более чем через полгода после поездки), воспользовавшись формальным правом единолично лишать своих подчиненных допуска к гостайне.

Важно и то, что кандидатура Крышеня еще до проведения выборов на должность руководителя Центра была согласована Президиумом РАН, одобрена комиссией по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской федерации по науке и образованию, а также допущена к выборам министерством науки и высшего образования. Все эти события имели место уже после поездки.

Несмотря на все это, министерство науки и высшего образования после уже проведенных выборов согласует продление срока полномочий Ольги Бахмет, как бы не заметив то, что она эти выборы проиграла.

В письме из министерства, приведенном на странице «Независимые ученые Карелии», написано, что «Назначение (утверждение) директора и заключение с ним договора относится к компетенции министерства».

В результате Александр Крышень выиграл суд, где он настаивал на неправомерности своего увольнения. Сейчас коллектив Центра ожидает проведения новых выборов генерального директора, которые, как говорят, пройдут где-то через полгода. Но Александр Крышень до сих пор не извещен о причинах своего неутверждения в должности генерального директора после победы на прошлых выборах в июне 2025 года и не знает, сможет ли он участвовать в новых.

«Выборы в КарНЦ РАН прошли по всем правилам, есть выигравший кандидат. Если данный кандидат не прошел положенные согласования, то Минобрнауки должно было ему в разумные сроки в письменном виде прислать ответ с указанием причин — почему его кандидатура отклонена. На мой взгляд, для этого достаточно трех месяцев. А вместо ответа его тупо через три месяца уволили, дав устами Бахмет на сайте КарНЦ РАН мутное объяснение от имени Минобрнауки, что он не имеет права занимать даже должность директора Института леса. А почему само Минобрнауки не прислало ему такую информацию? Почему не признало выборы несостоявшимися? Почему не объявило сразу новые, ведь очевидно, что действующий гендиректор не пользуется в коллективе авторитетом?» — задается вопросами председатель Объединенного комитета профсоюза Объединенной профсоюзной организации КарНЦ РАН Татьяна Попова.

На данный момент Ольге Бахмет Минобрнауки продлевает полномочия исполняющего обязанности КарНЦ РАН уже третий раз по непонятным для коллектива причинам. А она, осознав свое всемогущество, провела выплату компенсации за причиненный Александру Крышеню вред, положенную ему по выигранному суду, вычтя ее из бюджета Института леса — то есть из кармана сотрудников, которые его поддерживали.

Игра в наперстки

История выборов на место директора ТюмНЦ РАН поражает своей простотой и напоминает игру в наперстки.

В 2021 году на выборы были выдвинуты три кандидата – А, Б, В. В последний момент кандидаты Б и В неожиданно снимают свои кандидатуры. По протоколу, если остается один кандидат, выборы признаются несостоявшимися. После этого кандидат Б вдруг назначается Минобром исполняющим обязанности, а кандидат В становится его заместителем.

Тюменский научный центр СО РАН (ТюмНЦ РАН) Яндекс.Карты

Так и хочется спросить: а что, так можно было?

Причем фигура исполняющего обязанности директора ТюмНЦ РАН Евгения Ренева не устраивает РАН. Причиной несогласования в документе указывается «по этическим соображениям».

Однако министерство как ни в чем не бывало ставит на должность Ренева, несмотря на протесты РАН.

Во второе переназначение РАН снова не соглашается с министерством, теперь уже отправляя письмо от имени Красникова и подчеркивая, что во второй раз они также не готовы согласовать кандидатуру Ренева, а также предлагая альтернативного кандидата – одного из сотрудников ТюмНЦ РАН.

Однако министерство продолжает настаивать на своем кандидате, из-за которого в феврале 2025 года в Центре начинаются обыски. По свидетельству одного из участников тех событий, в один из спокойных дней на их рабочее место приходит группа вооруженных людей в масках. Их просят покинуть свои рабочие места, оставив телефоны на столе, ничего не трогать, ни с кем не созваниваться. Здание закрывается, производится выемка документов. В следующие дни сотрудники узнают, что Евгений Ренев находится под следствием. В открытой печати появляются сведения о том, что он обвиняется по 3 части статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Причина, которая указывается в СМИ: незаконные указания на подписание контракта с компанией ООО «Байтек Лизинг» по завышенной стоимости. В результате подписывается договор на лизинг сельскохозяйственной техники по завышенной стоимости на сумму 11,27 миллиона рублей.

Ренев помещается под домашний арест, но даже в этот момент министерство не снимает его с должности. Оно назначает одновременно с и. о. директора врио директора Наталью Сергеевну Малыгину. По сути, она получается «исполняющим обязанности исполняющего обязанности».

Это, несомненно, новый уровень бюрократизма в нашей стране.

Но даже после всей это впечатлившей ученых истории новые выборы все равно не были назначены. Сейчас «исполняющую обязанности исполняющего обязанности» Малыгину повысили до просто «исполняющей обязанности».

Что будет дальше?

«Мы предполагаем, что будет продление полномочий. Если бы выборы были объявлены, сообщение о них появляется в декабре или весной, в мае — июне. Мы отслеживаем каждый приказ Минобра, но упоминания нашей организации нет ни в первом полугодии, ни во втором», — рассказала «Газете.Ru» Вера Назарова, руководитель профсоюзной организации ТюмНЦ РАН. Она была уволена из ТюмНЦ РАН в 2023 году, но принята обратно после решения суда в ее пользу.

Вера Назарова в беседе с «Газетой.Ru» выразила мысль, которая подчеркивает особенности выборов руководителей всех научных организаций.

«Наука — это специфическая отрасль, которая опирается на авторитет, и здесь важно, чтобы коллектив доверял своему руководителю. Это испокон веков было в научно-академических организациях. Сейчас, когда нам директоров насаждают чиновники, говоря о том, что они обеспечивают финансирование госзаданий, а значит, и будут определять фигуру лидера, — возникают проблемы. И последствия везде одинаковые: коллектив встает на дыбы против назначенного руководителя. В результате люди занимаются судами, а не наукой», — отметила Вера Назарова.

Научное дышло

Кризис системы управления академической наукой, который мы наблюдаем сегодня, стал проявляться в 2021 году, когда Минобрнауки внесло изменения в уставы научных организаций, закрепив право министерства определять лицо для исполнения обязанностей директора. И хотя в законе была закреплено, что решение о назначении принимается по согласованию с президентом РАН, на выше приведенных примерах можно видеть, как легко игнорируется этот пункт закона, когда это нужно.

На официальный запрос «Газеты.Ru» министерство ответило россыпью законов, которые позволяют им манипулировать выборами и так, и этак.

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Вот четыре серые зоны, в ловушку которых и угодили наивные ученые, пытающиеся по старинке честно выбрать лидера своего научного коллектива.

1. Срок, в течение которого Минобрнауки России обязано назначить на должность руководителя научной организации кандидата.

2. Имеющаяся правовая возможность Минобрнауки России назначить исполняющего обязанности, не поддержанного РАН.

3. Отсутствие предельно допустимого количества сроков, в течение которых научные организации могут работать под руководством исполняющего обязанности.

4. Срок, в течение которого Минобрнауки России обязано принять решение о проведении повторных выборов в организациях, где выборы были признаны несостоявшимися.

Более того, сейчас ничего не мешает министерству не заключать контракт с избранными кандидатами под предлогом ожидания писем от полпредов или прохождения проверок по гостайне.

Казалось бы, в такое положение дел должна была бы вмешаться Российская академия наук, и она вмешалась. Вот как на Общем собрании РАН, прошедшем 26 мая 2026 года, об этом говорит глава РАН Евгений Красников:

«Мы там долго разбирались с Минобрнауки и в конце концов пришли, что у нас не будет назначений новых, а везде будут выборы, поэтому вот эта ситуация с выборами – она не предполагается. За исключением того, что у нас там есть десять организаций — там где уже уставы изменены, — и там уже выборы изменены на назначения. Мы там назначим согласованные кандидатуры из тематического отделения и сразу же опять изменим устав, и там опять будут выборы», — сказал Красников.

В общем, успокаивающие слова. Но как РАН будет реагировать, если Минобрнауки, несмотря ни на что, продолжит назначать своих людей? К сожалению, ответ РАН на официальный запрос «Газеты.Ru» выглядит все так же бессильно. Сначала РАН перечисляет действующие статьи законов, а потом подытоживает:

«Таким образом, в рамках действующего законодательства у Российской академии наук нет полномочий для «подтверждения легитимности» выборов и назначения на должность директора института».