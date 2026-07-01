ОСАГО и права: что изменится для российских водителей с 1 июля 2026 года

«Газета.Ru» назвала четыре главных изменения в жизни водителей в июле 2026 года

Российских автомобилистов на пороге второго полугодия ждет несколько важных нововведений. Изменения касаются порядка замены водительских удостоверений, правил автокредитования, контроля за маркировкой шин и оформления полисов ОСАГО. «Газета.Ru» разобралась в ключевых нюансах нововведений.

Замена водительских прав

С 1 июля 2026 года прекращает действие автоматическое продление водительских удостоверений, которое было введено в 2022 году в качестве антикризисной меры. Теперь водителям, чей срок действия прав истекает в июле и позже, необходимо самостоятельно позаботиться о замене документа.

Сделать это можно через портал «Госуслуги», в подразделении ГИБДД или в МФЦ.

Управление автомобилем с просроченным водительским удостоверением квалифицируется как административное правонарушение и влечет штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.

Автокредитование

Банки с 1 июля обязаны применять обновленные требования Центрального банка к оценке платежеспособности заемщиков. Ключевое нововведение —

так называемый дисконт к заявленному доходу.

Если заемщик не может подтвердить свой доход официальными документами, банк будет учитывать лишь 90% от указанной суммы.

Кроме того, кредитная организация обязана сравнивать заявленный доход со среднедушевым доходом по региону проживания потенциального заемщика. В результате получить автокредит без официального подтверждения дохода станет значительно сложнее. Важно отметить, что с 1 июля 2027 года неподтвержденные доходы перестанут приниматься в расчет полностью.

Маркировка шин

В июле 2026 года вступает в силу новый механизм подтверждения российского происхождения товаров через систему «Честный знак». Согласно постановлению правительства РФ, подписанному в мае 2026-го,

производители шин обязаны будут доказывать наличие реального производства с помощью фото- и видеоматериалов с обязательной фиксацией геолокации.

Предусмотрены и выездные проверки. При выявлении нарушений компания не сможет получить коды маркировки для своей продукции. Точная дата начала действия механизма — через 60 дней после официального опубликования документа, то есть в июле 2026 года.

ОСАГО

Банк России разработал проект указания, уточняющий перечень документов для отдельных категорий граждан при оформлении полиса ОСАГО. В частности, изменения касаются супругов участников специальной военной операции —

для них предусматривается упрощенный порядок оформления страховки до вступления в наследство.

Проект также корректирует порядок возврата страховой премии при отказе от полиса до начала его действия. На данный момент документ находится на стадии обсуждения, поэтому окончательные сроки вступления изменений в силу могут быть скорректированы.

Тонировка

ГИБДД официально опровергла слухи о введении с 1 июля новых штрафов за тонировку, использование телефона за рулем и выезд на встречную полосу. Действуют прежние нормы КоАП РФ.

Документы и регламенты по описанным вопросам находятся в открытом доступе, и их можно проверить самостоятельно.

Если вы планируете покупку автомобиля в кредит или ввоз машины из-за рубежа, стоит внимательнее отнестись к оформлению документов — изменения в законодательстве уже вступили или вступят в силу в ближайшее время.