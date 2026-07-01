Диктатор Мбаппе бьет рекорды, драккар викингов плывет дальше: как прошли еще три матча 1/16 финала ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу — 2026 состоялись еще три игры стадии 1/16 финала. В первом матче Норвегия с минимальным перевесом переиграла Кот-д'Ивуар, затем французы разгромили национальную сборную Швеции, а закрыла программу игрового дня победа мексиканцев над командой Эквадора.

Очередные разборки в плей-офф Кубка мира начались в Арлингтоне, где на «Эй-ти-энд-Ти Стэдиум» норвежцы сошлись с представителями Кот-д'Ивуара. Ивуарийцы на этом турнире впервые в своей истории вышли из группы на мировых первенствах, хотя в числе 32 лучших, как и скандинавы, уже бывали.

Первый тайм прошел в осторожной борьбе. Норвежцы владели преимуществом, но опасных моментов у африканских ворот было мало. После гидропаузы игра подраскрылась, и на 39-й минуте Антонио Нуса открыл счет шикарным крученым ударом под штангу, оформив свой первый гол на крупных турнирах за сборную.

Во втором тайме ивуарийцы прибавили в качестве атакующих действий, не потеряв при этом надежности у своих ворот. На 74-й минуте вышедший на замену нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло устроил сольный проход через полполя и сравнял счет ударом с левой ноги мимо вратаря. Гол снял напряжение с африканской сборной, которая удовлетворилась ничейным результатом и забросила играть впереди, за что была оперативно наказана — за четыре минуты до конца основного времени Патрик Берг прострелил с фланга в центр, где находился Эрлинг Холанд — тот с близкого расстояния не промахнулся — 2:1. В компенсированное время голкипер «викингов» Орьян Нюланн вытащил опасный удар все того же Диалло с левой и не позволил игре перетечь в дополнительное время.

Hannah Mckay/Reuters

Норвежцы впервые в истории прошли в 1/8 финала чемпионата мира. В следующем раунде Холанда и его друзей будет ждать сборная Бразилии.

Игра пройдет в воскресенье, 5 июля, на «Мэтлайф Стэдиум» в Нью-Джерси, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Франция — Швеция — 3:0

В следующем слоте стояла игра на «Мэтлайф Стэдиум» в Нью-Джерси, куда 19 июля на финальный матч ЧМ-2026 очень мечтают попасть в качестве участников футболисты сборной Франции. И у участников двух предыдущих финалов 2018-го и 2022 года для этого есть все — качественный тренерский штаб, сыгранный состав и монструозный уровень футбола, против которого ни у кого не нашлось противоядия. Во всяком случае, пока.

Шведы начали довольно смело и старались прессинговать, но уже в первом тайме стало ясно, что класс соперника выше. Франция контролировала игру, создавая моменты через свои быстрые фланги и не слишком мудреные комбинации в центре. На 45-й минуте Килиан после розыгрыша короткого углового точно пробил в ближний угол и вывел «Ле Блез» вперед — 1:0.

Omar Aziz/Reuters

Во втором тайме «трехцветные» окончательно и бесповоротно сломали сопротивление команды Грэма Поттера — на 53-й минуте Майкл Олисе выдал шикарный пас на ход вперед Брэдли Барколя, который хладнокровно реализовал выход один на один — 2:0. Спустя 20 минут Олисе снова ассистировал: ювелирный пас между двух защитников нашел ноги Мбаппе, вторым касанием отправившего мяч в дальний угол.

3:0 — и Килиан отдал армейское приветствие главному тренеру Дидье Дешаму, которому ничего не оставалось сделать, как поклониться в ответ. Мемы про «диктатора Мбаппе», завирусившиеся в сети из-за властвующего поведения форварда мадридского «Реала» как на поле, так и вне его, на секунду превратились в реальность.

Благодаря дублю Мбаппе сократил отставание до Лионеля Месси в списке лучших бомбардиров за всю историю чемпионатов мира до одного мяча (18 против 19).

За выход в четвертьфинал французы поборются с парагвайцами, сенсационно выбившими с турнира сборную Германии. Игра пройдет в Филадельфии на «Линкольн Файненшл Филд» и начнется ровно в полночь 5 июля.

Мексика — Эквадор — 2:0

Заключительный поединок очередного игрового дня прошел в Мехико на «Ацтеке», где одна из трех стран — хозяек ЧМ-2026 продолжила победную серию на турнире. Старт матча, запланированный на 03:30 по московскому времени, был отложен на два часа из-за разбушевавшейся грозы в окрестностях арены. Любопытно, что в Мексике, в отличие от США, нет правила, по которому при плохих погодных условиях матч прерывается или откладывается, однако для унификации данная норма регламента, специально внедренная перед турниром, распространилась и за пределы Соединенных Штатов.

Мексиканцы начали очень активно и уже в первом тайме решили исход встречи. На 22-й минуте Хулиан Киньонес воспользовался шансом при развитии быстрой контратаки и мощным ударом открыл счет, а через девять минут Рауль Хименес после распасовки с Киньонесом удвоил преимущество хозяев.

Эквадор имел подходы и полумоменты, но в целом уступал соперникам по скорости и остроте. Во втором тайме южноамериканцы пытались отыграться, но мексиканская оборона во главе с капитаном московского «Локомотива» Сесаром Монтесом и Хуаном Васкесом действовала надежно. В концовке матч омрачился красной карточкой Пьеро Инкапие, который был наказан за агрессивные действия, после чего Эквадор остался вдесятером.

Eloisa Sanchez/Reuters

Итоговый счет — 2:0. За выход в четвертьфинал мексиканцы дома сразятся с победителем пары Англия — ДР Конго. Эта игра пройдет на «Ацтеке» 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени.