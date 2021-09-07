Сбер объявил о старте строительства крупнейшего в России Центра обработки данных

В Балаково Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и заместитель председателя правления СберБанка Станислав Кузнецов дали старт начала строительства крупнейшего в России регионального Центра обработки данных (ЦОД) Сбера.

При строительстве ЦОД будут применены уникальные технологии Сбера: интеллектуальная система охлаждения, использующая силы природы, а также система управления нагрузками, предназначенная для минимизации объемов электропотребления.

Благодаря этому потребление электроэнергии будет сокращено на 30%.

«Сегодня дан старт строительству Центра обработки данных в Балаково. Несомненно, это один из ярких инвестиционных проектов как для Сбера, так и для Саратовской области. Данный ЦОД стал первым этапом развития федеральной программы строительства сети региональных ЦОДов банка. Уверен, что данный проект будет способствовать не только развитию региона, но и внесет вклад в развитие человеческих ресурсов, создав до 200 новых рабочих мест. На мой взгляд, это отличный пример синергии усилий органов власти и бизнеса в решении задач государственного уровня», — сказал Станислав Кузнецов.

Площадь ЦОД составит 55 тысяч квадратных метров. Он состоит из 7 модулей, в каждом из которых размещается по 500 19 дюймовых 48 юнитовых стоек. Применяемые в проекте передовые технические решения обеспечивают высочайшую энергоэффективность строящегося объекта. Годовой показатель оценки энергоэффективности (Power Utilization Efficiency) строящегося объекта планируется в диапазоне от 1,1 до 1,4.