Российские власти выделят 7 млрд рублей на «духовно-нравственный контент»

Организации «Институт развития интернета» планируют предоставить из резервного фонда кабмина дополнительные 7 миллиардов рублей. Средства пойдут, как ожидается, на проекты в интернете, которые формируют «гражданскую идентичность и духовно-нравственные ценности среди молодежи», сообщает РБК.

АНО получит внеочередные денежные средства, до этого в федеральном бюджете на эти цели предусматривалось 3 миллиарда рублей.

Планируется, что с дополнительным финансированием станет возможным поддержать порядка 200 интернет-проектов. Все они должны быть реализованы до 31 декабря текущего года.

Сведения об увеличении бюджета и его целях подтвердил гендиректор «Института развития интернета» Антон Ключкин.

Утвердит правила конкурса и проверит реализацию проектов действующий наблюдательный совет.

В состав нового совета могут войти крупные производители аудиовизуального контента, продюсеры, которые в настоящий момент работают с российскими социальными сетями.

Ранее сообщалось, что кабмин России выделит более 3 млрд рублей на строительство дорог в регионах.