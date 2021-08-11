Экспортная цена электроэнергии превысила допандемийные значения

Средняя системная цена электроэнергии на бирже Nord Pool в июле этого года уже превысила допандемийный уровень. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол оперативного совещания у директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрея Максимова.

Согласно указанному документу, электричество подорожало в 22 раза по сравнению с июлем 2020-го, и стоимость составила €54,6 за 1 МВт/ч.

В минувшем году цена электроэнергии для стран северной Европы варьировалась на уровне €2,5 за 1 МВт/ч, указано в протоколе. По данным Минэнерго, в данном случае речь идет о средней цене на рынке Nord Pool в июле 2020 года по следующим странам: Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания. В период пандемии коронавируса на бирже были зарегистрированы даже отрицательные значения.

«Это одноставочная оптовая цена на сутки вперед на рынке Nord Pool указанных стран. В ней не учтены инфраструктурные и сетевые платежи», — уточнили в Минэнерго.

В протоколе также говорится о том, что в июле текущего года средняя цена на электроэнергию в Финляндии достигла €78,5 за 1 МВт/ч против €19,3 в 2020 году (повышение на 306%). В Литве цены повысились до €90,2 за 1 МВт/ч против €32,4 (+178%). В Латвии — €90,2 против €32,5 (+177%).

В Минэнерго заявили, что в прошлом году электроэнергия снижалась в цене, а в 2021-м стоимость ресурса увеличилась в связи с ростом потребления и подорожания энергоносителей в Европе. Июльская ценовая динамика сохранится и в августе, уверены в министерстве.

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