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Слуцкий: решение Конгресса США вряд ли сможет повлиять на «Северный поток – 2»

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nord-stream2.com

Действия Конгресса США относительно российского газопровода «Северный поток – 2» являются примером недобросовестной конкуренции и на запуск проекта вряд ли смогут повлиять. Такую позицию высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что палата представителей приняла законопроект о финансировании Госдепартамента, в котором предусмотрен запрет на неприменение санкций против газопровода.

«Не исключено, что Белый дом через демократов будет пытаться блокировать поправку, которая по своей сути идет вразрез с соглашением Вашингтона и Берлина по Nord Stream 2. Для Байдена это серьезный вызов. Новой американской администрации предстоит реально доказать, что США могут следовать взятым на себя обязательствам перед своими европейскими партнерами», — подчеркнул Слуцкий.

При этом действия конгрессменов США в отношении «Северного потока — 2», по мнению дипломата, ориентированы, в первую очередь, на внутреннего потребителя.

«И не стоит забывать о лоббистах поставок в Европу американского сжиженного газа. Очередной пример недобросовестной конкуренции. Однако на запуск СП-2 все эти «ритуальные пляски» вряд ли уже смогут повлиять», — заявил Слуцкий.

Ранее депутат Европарламента от Бельгии Филип де Ман заявил, что соглашение США и Германии относительно запуска газопровода «Северный поток – 2» чревато «далекоидущими последствиями» для Евросоюза. Он обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, какого мнения она придерживается «относительно вмешательства администрации Байдена в энергоснабжение ЕС».

21 июля США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2». Стороны договорились, что в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязана применить в отношении России санкции.

Кроме того, Германия берет на себя обязательство создать для Украины «зеленый фонд», чтобы поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. В этот фонд Берлином будет внесено первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн.

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