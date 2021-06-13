Россияне назвали желаемый безусловный базовый доход

Согласно исследованию сервиса SuperJob, половина опрошенных россиян поддерживает введение безусловного базового дохода — фиксированной ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства, из них большинство считает желаемой суммой 30 000 рублей, сообщает РИА «Новости».

«Введение в России безусловного базового дохода поддерживает каждый второй респондент. Противников — 12%. Затруднились с оценкой инициативы 38% россиян», — указано в исследовании.

Исследование проводилось с 25 мая по 1 июня, подобные измерения общественного мнения проводились и в прошлом году. В этот раз желаемая сумма безусловного базового дохода составила 30 100 рублей. В сентябре 2020 года россияне считали достаточным 28 500 рублей, а в июне — 25 000 рублей.

Пропорционально, мужчины поддерживают идею безусловного дохода больше, чем женщины — 52% против 48%. При этом, 54% среди россиян старше 45 лет высказались «за», а среди молодежи идею поддерживают только 37%.

Ранее в Госдуме предложили ввести безусловный доход в размере 10 тысяч рублей.