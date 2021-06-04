«Роснефть» договорилась с Leonardo о развитии сервисного центра для вертолетов

В рамках Петербургского международного экономического форума «Роснефть» и итальянская Leonardo S.p.a. заключили Меморандум о сотрудничестве.

Об этом в пятницу, 4 июня, сообщила российская нефтяная компания.

Так, подписанный сторонами документ предусматривает возможность начать процесс, направленный на квалификацию сервисного центра ПАО «НК «Роснефть» по техническому обслуживанию в районе Норильска как авторизованного Сервисного Центра Leonardo Helicopters.