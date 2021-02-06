Цена на авиабилеты по России с вылетом весной снизилась на 10%

Цена на внутренние рейсы по России с вылетом весной снизились на 10%, передает ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Самыми популярными направлениями оказались Сочи, Симферополь и Минводы. Средний чек на весенние билеты внутри страны составил 6 733 рубля за перелет в одну сторону, что на 10% меньше, чем год назад, когда авиабилеты стоили в среднем 7 472 рубля.

Средний чек из Москвы в другие российские города составил чуть больше 5 800 рублей, а из Санкт-Петербурга — около 4700 рублей.

Ранее были названы самые популярные в январе маршруты по России.