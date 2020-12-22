Россия входит ответные санкции против ЕС из-за Навального
Россия вводит санкции в ответ на ограничения Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил российский МИД.
В ведомстве сообщили, что «на основе принципа взаимности» Москва приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России.
В этот перечень вошли те, кто «причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС».
В МИД также подчеркнули, что считают категорически неприемлемыми и незаконными действия Евросоюза.
Ранее Евросоюз ввел санкции против шести россиян и научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.