Россия входит ответные санкции против ЕС из-за Навального

Россия вводит санкции в ответ на ограничения Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил российский МИД.

В ведомстве сообщили, что «на основе принципа взаимности» Москва приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России.

В этот перечень вошли те, кто «причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС».

В МИД также подчеркнули, что считают категорически неприемлемыми и незаконными действия Евросоюза.

Ранее Евросоюз ввел санкции против шести россиян и научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.