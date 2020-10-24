Украинскую экономику сравнили с «Титаником»

Украинская экономика похожа на «Титаник», скоро ее ждет постепенное раскручивание девальвационной и инфляционной спирали, пишет газета «Зеркало недели».

Специалисты предсказывают, что после улучшения ситуации с коронавирусом жители Украины отправятся на заработки в Европу. Из-за этого экономику будет некому «двигать».

«Результат для Украины ожидается поистине армагеддонский — разрастание «черной дыры» Пенсионного фонда до невиданных размеров и одновременно жесточайший дефицит трудовых ресурсов внутри страны», — отмечается в материале.

Аналитики также обратили внимание на дефицит бюджета и растущий дисбаланс. По их словам, при незначительном росте цен на энергоносители продукция страны перестанет быть конкурентноспособной, то есть доходы от экспорта сократятся.

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