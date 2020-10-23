Набиуллина считает, что цифровой рубль станет третьей формой денег в России

Цифровой рубль не вытеснит наличные и безналичные деньги в России, а станет третьей формой денег. С таким мнением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что если решение о запуске цифрового рубля будет принято, то распространение новой валюты будет плавным. Притом вытеснять другие виды денег не станут.

«Это будет третья форма, по сути дела, денег наряду с наличными и безналичными, сейчас существующими», — уточнила глава регулятора.

По ее словам, граждане и бизнес будут самостоятельно выбирать, каким типом рубля для каких случаев им удобнее пользоваться. Задача Центробанка — обеспечить быстроту конвертации одного вида рубля в другой.

«Думаю, что люди будут присматриваться, приглядываться, и бизнес тоже, к тому что это, что можно с помощью цифрового рубля делать», — заключила Набиуллина.

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