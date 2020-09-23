Путин призвал помочь бедным россиянам

Президент России Владимир Путин призвал помочь россиянам с низкими доходами в улучшении их жизни.

«Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь и жизнь своих близких», — сказал глава государства, выступая перед членами Совета Федерации с Кремле.

Он добавил, что в этом основной путь решения проблемы, «а не просто в бюджетных вливаниях».

Трансляцию со встречи ведет канал «Россия 24».

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