ПСБ заявил о тенденции к восстановлению торговых оборотов после пандемии

За июль торговые обороты российского бизнеса выросли на 22% и превысили показатели марта, отличавшегося потребительской активностью: опасаясь ухудшения экономической ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции, россияне активно приобретали бытовую технику и продукты и запасались товарами первой необходимости.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в пятницу, 20 августа, в редакцию «Газеты.Ru».

Июльская динамика позволяет говорить о тенденции к восстановлению розничной торговли и потребительской активности после коронакризиса, о чем свидетельствует исследование ПСБ, полученное путем анализа обобщенных данных по торговым оборотам 15 000 компаний и индивидуальных предпринимателей - клиентов ПСБ по торговому эквайрингу.

Так, в июле наивысшие темпы роста продемонстрировали продовольственные товары - торговые обороты в сегменте «Продуктовые магазины» увеличились на 24% в сравнении с «допандемийным» мартом.

А, например, сфера «Салоны красоты» в июле незначительно выросла на 9%, что может быть как следствием более сдержанного поведения людей на фоне пандемии, так и продлением режима «удаленки» во многих компаниях. Помимо этого, на оборотах индустрии красоты может также сказываться затянувшийся дачный сезон, начатый многими россиянами еще в апреле с введением режима самоизоляции.

По данным анализа, проведенного ПСБ, небольшой рост на 4 процента в сфере «Техника» объясняется тем, что она в нынешнем году прошла уже две волны потребительского спроса, когда люди, например, покупали ноутбуки для удаленной работы.

А вот наибольшее падение показал сегмент «Аптеки» - минус 43%. Это обусловлено завершением ажиотажного спроса на маски и антисептики, а также сезонным фактором: летом респираторными заболеваниями болеют меньше.

Кроме того, не смог восстановить докоронавирусные обороты сегмент «Туризм» - минус 14% по сравнению с мартом 2020 года, что было ожидаемо на фоне действующих во многих странах ограничений на внешний туризм.