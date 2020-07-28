Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

В Минфине России прокомментировали поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказали в ведомстве, эти поправки являются «техническими» и нужны для согласования норм Бюджетного и Гражданского кодексов.

Согласно действующему закону, конфискованные средства, которые были получены в виде взятки, и так зачисляются в ПФР.

Поправки предполагают, что конфисковано может быть не только имущество, приобретенное на незаконные доходы, но и денежные средства.

Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что сумма конфискованных средств в рамках дел о коррупции составит в текущем году порядка 20 млрд руб.

Ранее стало известно, что Минфин подготовил законопроект, согласно которому денежные средства россиян, законность получения которых не доказана, будут перечисляться в Пенсионный фонд России.