В АТОР сравнили цены курортов России, Турции и Танзании

Российские курорты намного доступнее по ценам по сравнению с курортами Турции и Танзании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Специалисты проанализировали минимальные и средние цены для пакетных туров с вылетом 1-7 августа длительностью семь ночей. В сумму отдыха для двоих человек входят авиаперелет, проживание и питание.

Так, минимальные цены недельных туров на курорты Крыма и Краснодарского края колеблются в пределах 24,5-31,5 тысячи рублей на двоих с авиаперелетом.

Отмечается, что более доступными стали туры на Байкал, ценовая доступность Хакасии и Алтая стабильны.

Цены на зарубежные туры значительно выше. Самый бюджетный недельный тур в Стамбул в период с 1 по 7 августа будет стоить в 57,07 тысячи рублей на двоих, в Аланью – от 61,9 тысячи рублей (в отель 4* на «все включено»), а цены на Танзанию стартуют и от 156,5 тысячи рублей на двоих за тур.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Отдых за границей: Россия возобновляет международные рейсы

— Ни визы, ни справки: как попасть в Турцию

— Российским туристам рассказали о правилах въезда в Турцию