На Кубани Черноморские и Азовские курорты заполнены более чем на 70%

Курорты Черноморского и Азовского побережья Краснодарского края в среднем загружены туристами более чем на 70%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства курортов и олимпийского наследия.

С 1 июня в Краснодарском крае открылись санатории с медицинской лицензией, с 21 июня стартовал полноценный курортный сезон.

Отмечается, что после снятия ограничений турпоток резко вырос.

«Средняя заполняемость Черноморского побережья составляет 77,63%, Азовского побережья — 70,85%, степной зоны и предгорья — 51,37%», — рассказали в пресс-службе.

За прошедшую неделю регион принял около 600 тысяч человек.

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