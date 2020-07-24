Набиуллина рассказала, сколько будет восстановливаться экономика России
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Экономика России будет восстанавливаться больше полутора лет, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом пишет РИА «Новости».
«Восстановление, по нашей оценке, займет более 1,5 лет», — сказала Набиуллина.
Она добавила, что Центробанк продолжает смягчать денежно-кредитную политику, чтобы сдержать инфляцию. Это также связывается с падением внутреннего и внешнего спроса.
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