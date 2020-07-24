Набиуллина рассказала, сколько будет восстановливаться экономика России

Экономика России будет восстанавливаться больше полутора лет, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом пишет РИА «Новости».

«Восстановление, по нашей оценке, займет более 1,5 лет», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что Центробанк продолжает смягчать денежно-кредитную политику, чтобы сдержать инфляцию. Это также связывается с падением внутреннего и внешнего спроса.

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