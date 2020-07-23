Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время Россия обладает достаточными средствами для реализации национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, пандемия замедлила темп экономического роста, сократила доходы всех уровней бюджета страны и нанесла значительный урон большому количеству граждан и компаний.

Также он отметил, что макроэкономическая стабильность и доходы, которые были накоплены для всех уровней бюджета, позволили России «чувствовать себя очень комфортно и стабильно».

Премьер считает, что Фонд национального благосостояния к концу 2020 года достигнет по меньшей мере 8 трлн руб.

Мишустин рассказал, что золотовалютные запасы страны стабильны и составляют более $570 млрд.

Он заверил, что эти факторы указывают на то, что у России достаточно средств для обеспечения всех стратегических национальных целей и национальных проектов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин назвал главную цель российского правительства

— Мишустин рассказал, что помешало сделать рывок в экономике