Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время Россия обладает достаточными средствами для реализации национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24».
По его словам, пандемия замедлила темп экономического роста, сократила доходы всех уровней бюджета страны и нанесла значительный урон большому количеству граждан и компаний.
Также он отметил, что макроэкономическая стабильность и доходы, которые были накоплены для всех уровней бюджета, позволили России «чувствовать себя очень комфортно и стабильно».
Премьер считает, что Фонд национального благосостояния к концу 2020 года достигнет по меньшей мере 8 трлн руб.
Мишустин рассказал, что золотовалютные запасы страны стабильны и составляют более $570 млрд.
Он заверил, что эти факторы указывают на то, что у России достаточно средств для обеспечения всех стратегических национальных целей и национальных проектов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мишустин назвал главную цель российского правительства
— Мишустин рассказал, что помешало сделать рывок в экономике