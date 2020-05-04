Россия не заметила признаков картельного сговора на рынке нефти

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В МИД России заявили, что Москва не обнаружила признаков картельного сговора на рынке нефти в связи с падением цен на энергоносители. Об этом в интервью РИА «Новости» сказал замминистра Александр Панкин.

На рынке нефти МИД видит лишь мощное воздействие пандемии коронавируса, а также резко сократившуюся экономическую активность стран. Кроме того, повлияли и спекулятивные игры с фьючерсными контрактами и другими финансовыми инструментами.

«С учетом этих обстоятельств вряд ли стоит говорить о некоем преднамеренном картельном сговоре», — считает Панкин.

По его словам, скачки цен в последнее время проходили на фоне разнонаправленных сигналов, скидок на котировочные цены и смены востребованности различных сортов нефти. Совокупность вышеперечисленного, вероятно, и привела к тому, что рынок «просел», заключил дипломат.

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