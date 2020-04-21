Греф рассказал о выгоде сделки по продаже «Сбербанка»

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О том, что правительство заплатило за «Сбербанк» меньше его стоимости, председатель правления банка Герман Греф заявил в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».

Министерство финансов сообщило о закрытии сделки по покупке доли ЦБ в «Сбербанке» 10 апреля. Отмечалось, что изначально пакет 50% +1 акция оценивался в 2,5 трлн рублей, однако был продан за 2,14 трлн.

Греф назвал сделку выгодной для правительства: «Деньги прошли трансфером из ФНБ в бюджет, потому что бюджет изъял у Центрального банка полностью всю сумму за исключением 200 миллиардов, которые оставили на покрытие текущего убытка Центрального банка. Поэтому для правительства это исключительно выгодная сделка».

По словам президента «Сбербанка», валютные накопления в Фонде национального благосостояния все равно конвертировались бы и были бы направлены в бюджет. А благодаря сделке они туда отправились трансфером через оплату акций «Сбербанка».

При этом Герман Греф подчеркнул, что решение о продаже принималось правительством и Центральным банком.

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