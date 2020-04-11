Предприниматели смогут временно не оплачивать аренду госимущества

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Предприниматели малого и среднего бизнеса, деятельность которых понесла наибольший ущерб в период пандемии коронавируса нового типа COVID-19, будут временно освобождены от уплаты аренды госимущества. Об этом сообщается на сайте правительства.

Соответствующий указ был подписан российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Предприниматели освобождаются от уплаты аренды до 1 июля 2020 года.

Так, от уплаты могут быть освобождены представители в сфере авиаперевозок, общественного питания, организации дополнительного образования, туризма, гостиничного бизнеса и других.

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