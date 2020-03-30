Рада может наложить запрет на возврат Приватбанка Коломойскому

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На заседании Верховной рады Украины в первом чтении большинство проголосовало за закон по урегулированию вывода с рынка неплатежеспособных банков, документ также не даст возвращать банки бывшим владельцам. Об этом сообщает РИА «Новости».

За законопроект свои голоса отдали 267 парламентариев, что на 41 голос превышает необходимый минимум.

Данный закон является основным необходимым пунктом для реализации новой программы совместно с МВФ.

Согласно условиям документа, украинский бизнесмен Игорь Коломойский не сможет получить «ПриватБанк» как его бывший владелец.

Законопроект ожидает голосование в рамках второго чтения. «ПриватБанк» национализирован в 2017 году.

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