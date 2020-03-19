Мантуров заявил, что продуктовых запасов хватит минимум на два месяца
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что запасов торговым сетям хватит минимум на два месяца бесперебойной работы, пишет РИА «Новости».
«Могу сказать одно: что, конечно же, запасов продуктов питания как минимум на два месяца уже закуплено», — сказал Мантуров.
Министр добавил, что власти и поставщики делают все, чтобы наладить логистику и не допустить дефицита товаров.
Из-за коронавируса люди массово закупаются продуктами. Особенно спрос повысился на крупы и туалетную бумагу.
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