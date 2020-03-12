Кудрин предрек России возможный рост бедности

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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на открытии гражданского форума «Настоящее... Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на открытии гражданского форума «Настоящее...
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на открытии гражданского форума «Настоящее...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что уровень бедности в России в 2020 году может не снизиться, а увеличиться. Об этом пишет ТАСС.

По его предположениям, серьезных изменений в лучшую сторону ждать не стоит.

В данный момент Россия встречается с различными вызовами, в том числе неуменьшающейся бедностью.

«К сожалению, может быть даже увеличение», — заключил Кудрин.

Он отметил, что сейчас не хватает структурных изменений государственных расходов. Стоит больше вкладывать в человеческий капитал.