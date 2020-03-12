Кудрин предрек России возможный рост бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что уровень бедности в России в 2020 году может не снизиться, а увеличиться. Об этом пишет ТАСС.

По его предположениям, серьезных изменений в лучшую сторону ждать не стоит.

В данный момент Россия встречается с различными вызовами, в том числе неуменьшающейся бедностью.

«К сожалению, может быть даже увеличение», — заключил Кудрин.

Он отметил, что сейчас не хватает структурных изменений государственных расходов. Стоит больше вкладывать в человеческий капитал.