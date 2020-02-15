МИД Китая призвал США к выполнению торговых обязательств на фоне коронавируса

Глава министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И призвал США к выполнению обязательств по первому этапу торгового соглашения на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте китайского МИД.

Министр выразил надежду, что США не станут вводить ненужные торговые ограничения из-за эпидемии. Он подтвердил приверженность Китая торговым договоренностям и напомнил Соединенным Штатам об обязательствах, предусмотренных первой фазой соглашения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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