Бюджет на «русификацию» Superjet увеличат на 15 млрд рублей

Минпромторг России выделит на разработку самолета Superjet New, в котором будут использоваться произведенные в России детали, дополнительно 14,867 млрд рублей. Об этом пишет Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на декабрьский план-график министерства.

Уточняется, что соответствующий документ будет подписан в декабре 2019 года и будет рассчитан на два года.

Разработкой новой модели инженеры займутся в период до 15 декабря 2021 года.

Как отмечается, сумма в 14,867 млрд рублей будет вложена в на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ. Модель самолета планируется изменить таким образом, чтобы предотвратить использование импортных компонентов и систем.

Разработка обновленного самолета является частью госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».

Итого, сумма общих расходов на исследования и конструкторские работы по предварительным подсчетам составит 18,5 млрд рублей.

Ранее производитель рассказал о модернизации и смене названия Superjet 100.