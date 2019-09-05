Скворцова оценила возможность введения 4-дневной рабочей недели

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что предложение о введении 4-дневной рабочей недели необходимо обсудить. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом Скворцова не исключила вероятность введения сокращенной рабочей недели в России.

Она отметила, что, если люди ведут здоровый образ жизни, у них есть чем занять свой досуг и есть близкие, о которых нужно заботиться, то идея о такой рабочей неделе приемлема.

Скворцова добавила, что Минздрав пока не получил распоряжение проанализировать этот вопрос.

Однако, уточнила она, уже сейчас есть люди свободных профессий, которые работают дома, дистанционно выполняя свои обязанности.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, при каких условиях возможно сокращение рабочей недели.