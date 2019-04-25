В Польше хотят допросить Туска по делу о мошенничестве

Председатель Европейского совета Дональд Туск
Yves Herman/Reuters

Комитет Сейма Польши намерен допросить главу Евросовета Дональда Туска по делу о мошенничества с НДС и акцизами. Об этом сообщает УНН.

По данным агентства, комитет планирует допросить Туска 29 мая.

Как отмечается, Сейм Польши направил Туску соответствующую повестку.

Ранее сообщалось, что Туск допустил выход Польши из ЕС.