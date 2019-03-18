Курс евро снизился до 73 рублей

Sergei Karpukhin/Reuters

Курс рубля усилил рост к основным валютам, свидетельствуют данные торгов.

Курс евро снизился до 73 рублей впервые с 31 июля 2018 года.

Курс евро расчетами «завтра» на 14.50 мск понедельника снижался на 34 копейки — до 73,06 рубля, курс доллара снизился на 47 копеек — до 64,34 рубля.