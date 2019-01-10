Лукашенко поручил поставлять нефть в Белоруссию через Прибалтику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился изучить возможность поставки нефти в страну через страны Балтии. Об этом сообщает «БелТА».
По словам главы Белоруссии, сейчас в стране завершается модернизация двух нефтеперерабатывающих заводов. В обмен на нефть Минск сможет предложить балтийским странам нефтепродукты по более выгодным ценам.
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«Если литовцы не согласны - с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики», — заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко снова ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии.