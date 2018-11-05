США опубликовали список санкций против Ирана

Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало перечень физических лиц и организаций, которые затронут антииранаские санкции.

В ведомстве отметили, что санкции, которые вступают в силу 5 ноября, коснутся более 700 организаций и физических лиц. Среди компаний, которые столкнулись с ограничительными мерами — организация по атомной энергии Ирана, 70 финансовых организаций, национальная иранская танкерная компания и другие. Также под санкции попали корабли и самолеты.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что новые санкции станут самыми жесткими, которые Вашингтон когда-либо вводил против Тегерана.