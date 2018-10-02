Правительство Подмосковья и ФАС определили ключевые показатели развития конкуренции в регионе

В рамках совещания, которое прошло в Красногорске, Губернатор Андрей Воробьев и глава ведомства Игорь Артемьев подписали соглашение о взаимодействии.

«С первого дня мы очень тесно работаем с антимонопольной службой. Всю систему торгов, конкуренции мы выстраивали сообща, при партнерстве. Мы пробовали самые смелые практики, и они увенчались успехом, - отметил Андрей Воробьев. - Успех – это когда экономишь десятки миллиардов рублей на торгах, когда на торги приходит не 1-2, а 3-4 участника. И вся эта каждодневная работа позволяет нам быть в лидерах».

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Документ подписан в рамках исполнения Указа Президента Владимира Путина, в соответствии с которым утвержден Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018 -2020 годы. Всем субъектам РФ необходимо сформировать «дорожные карты» по развитию конкуренции минимум в 33 из 41 приоритетных сферах. В их числе - экономика, здравоохранение, соцуслуги, образование, сельское хозяйство, строительство, ЖКХ, электроэнергетика. При этом регионы сами определяют отрасли с учетом своих географических особенностей.

«Московская область - одна из самых передовых областей. Из 41 показателя, предлагаемого к реализации в ближайшие 3 года, в Московской области уже выполнено более 36, - отметил Игорь Артемьев. – Московская область берет на себя повышенные обязательства. Мы надеемся, что она сможет показать еще большие примеры и лучшие практики, взяв дополнительные показатели, о которых мы предварительно говорили»