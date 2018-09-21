Орешкин: Россия может заместить ряд американских товаров на рынке Китая
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия готова заменить некоторые американские товары на китайском рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что последнее повышение пошлин между США и Китаем отразится на российский экономике как положительно, так и отрицательно.
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«У нас товарооборот с Китаем в этом году превысит $120 млрд, и это не предел. Поэтому будем искать те ниши, где Россия может замещать США на китайском рынке. Мы с китайскими партнерами сейчас работаем, внимательно смотрим на те товары, которые подпадают под повышенные пошлины», — сказал Орешкин.
Ранее сообщалось, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил возможные итоги торговой войны США против Китая.