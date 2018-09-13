В Британии суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома»

В Великобритании суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе по спору с «Нафтогаз Украины». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным агентства, взамен «Газпром» взял на себя обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в суде.

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Как отмечается, суд отменил арест активов «Газпрома» в рамках исполнения решения арбитража Стокгольма.

Ранее сообщалось, что суд Швеции отменил приостановку взыскания активов «Газпрома» по спору с «Нафтогаз Украина».

Как отмечалось, коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подтвердил эту информацию.