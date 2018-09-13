США призвали Россию быть ответственным поставщиком энергоресурсов

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Соединенные Штаты призывают Россию быть ответственным поставщиком энергоресурсов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не всегда соглашаемся по всем вопросам, но у нас есть возможность и обязанность укреплять энергетическую безопасность и стабильность. В этом отношении мы призываем Россию быть ответственным поставщиком, быть приверженной прозрачным действиям на энергетическом рынке, перестать использовать ресурсы для оказания влияния», — сказал Перри на встрече с министром энергетики России Александром Новаком.

Реклама

В свою очередь Новак заявил, что Россия готова к поиску выхода из искусственного тупика в отношениях с США на основе принципа равноправия и баланса интересов.

Ранее сообщалось, что глава Минэнерго США раскритиковал «Северный поток — 2».