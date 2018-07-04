«Натали Турс» сообщила об аннулировании туров
Гендиректор туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что компания вынуждена аннулировать туры. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что на данный момент, из-за негативной информации, туроператор не может осуществлять обязательства перед своими партнерами.
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«Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг», — сказал Воробьев.
В свою очередь в Ростуризме рассказали, что ведомство держит на контроле ситуацию с «Натали Турс».
Ранее туроператор DSBW сообщил о прекращении своей деятельности.
По словам гендиректора DSBW Карена Гончарова, фингарантии компании хватит на выплату компенсаций всем туристам.