«Натали Турс» сообщила об аннулировании туров

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Гендиректор туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что компания вынуждена аннулировать туры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что на данный момент, из-за негативной информации, туроператор не может осуществлять обязательства перед своими партнерами.

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«Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг», — сказал Воробьев.

В свою очередь в Ростуризме рассказали, что ведомство держит на контроле ситуацию с «Натали Турс».

Ранее туроператор DSBW сообщил о прекращении своей деятельности.

По словам гендиректора DSBW Карена Гончарова, фингарантии компании хватит на выплату компенсаций всем туристам.