МЭА прогнозирует рост мирового спроса на газ

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Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост спроса на газ в мире на 1,6% ежегодно до 2023 года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на доклад агентства.

«Согласно прогнозам, глобальный рост спроса на природный газ в ближайшие пять лет будет составлять в среднем 1,6% в год», — заявили в МЭА.

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Уточняется, что к 2023 году мировой спрос на газ составит 4,1 трлн кубометров по сравнению с 3,74 трлн кубометров в 2017 году.

В агентстве отметили, что в основном рост спроса придется на развивающиеся азиатские рынки.

Ранее сообщалось, что Международное энергетическое агентство ожидает стагнацию спроса на газ в Европе в период до 2023 года.