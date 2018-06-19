Профсоюзы представят пакет предложений к пенсионной реформе в ближайшие дни

Председатель ФНПР (федерации независимых профсоюзов России) Михаил Шмаков рассказал «Газете.Ru», что организация в ближайшие дни представит свои предложения по пенсионной реформе.

«Мы к разговору готовимся, но нужно серьезно принимать пакет законов, которые бы гарантировали все то, о чем говорили или не говорили представители правительства комиссии», — сказал Шмаков.

Реклама

По его словам, у ФНПР есть целый пакет предложений, которые будут представлены в течение трех дней.

Председатель организации не уточнил, какие именно предложения готовит ФНПР.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал о плюсах пенсионной реформы.

Как стало известно, после внедрения пенсионной реформы за 5-6 лет пенсии могут вырасти на 8-10%.