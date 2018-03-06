Forbes назвал богатейших россиян

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших людей планеты, в который попали 102 российских бизнесмена.

Уточняется, что их совокупное состояние оценивается в $410,8 млрд.

Богатейшим бизнесменом России стал Владимир Лисин с состоянием в $19,1 млрд.

Вторую строчку рейтинга занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($18,7 млрд).

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А на третьем месте расположился прошлогодний лидер данного рейтинга Леонид Михельсон с капиталом в $18 млрд.

Ранее сообщалось, что рейтинг богатейших людей планеты возглавил владелец Amazon Джефф Безос.