Новые списки: чем Россия ответит на санкции США

Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью «Интерфаксу» замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, это будет одной из возможных ответных мер на антироссийские санкции, которые власти США недавно ввели против «Северного потока – 2».

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«Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет», — предположил замминистра.

Он отметил, что российские ограничения могут распространяться на тех американских политиков, которые проявляли «наибольшую активность в продвижении конкретно этого решения администрации [по «Северному потоку — 2»] и других санкционных инициатив».

По словам дипломата, те, на кого распространятся возможные санкции, «могут не рассчитывать на то, что они свободно» смогут путешествовать по России.

«Границу они не пересекут, но узнают об этом, видимо, в момент, когда будут запрашивать соответствующую визу. Это просто одна из форм», — предупредил замглавы внешнеполитического ведомства.

В то же время во время интервью Рябков подчеркнул, что российские власти не будут спешить с приведением в действие ответных мер в отношении Соединенных Штатов.

«Ответ будет не только риторический, об этом уже заявлено на уровне нашего руководства. Спешить мы с этим не будем, здесь нет никакой гонки, к какому-то сроку что-то осуществить, о чем-то объявить», — сказал замглавы МИД.

Реакция Москвы, по его словам, будет взвешенной, «без ущерба для себя».

Также российский политик не исключил, что американские власти могут продолжить расширение своих ограничительных мер в наступающем году.

«К сожалению, эти циклы применения к нашим юридическим и физическим лицам разного рода ограничений под совершенно надуманными предлогами и на незаконных основаниях — эти циклы продолжаются», — сказал Рябков.

Американские санкции начали действовать в ночь на субботу, 21 декабря. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в который включен пункт о мерах, направленных на приостановление строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Так, американцы ввели ограничения для 350 компаний, которые участвуют в реализации проектов.

В частности, санкции распространяются на организации, которые предоставляют свои суда для реализации проектов. Американские власти решили заблокировать активы, зарегистрированные в США, а также запретили другим компаниям сотрудничать с участниками строительства газопроводов. Кроме того, представителям организаций при продолжении работы по проекту будет запрещено въезжать на территорию Соединенных Штатов.

Перед тем, как документ попал на стол к главе государства, его одобрил сенат и конгресс. Американские политики считают санкции необходимой мерой, поскольку Россия благодаря «Северному потоку – 2» может усилить свое политическое влияние на страны Европы.

Несколько дней назад швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода «Северный поток — 2», приостановила свое участие в проекте. Организация отвела все свои суда из районов строительства ниток трубы в Балтийском море.

Как ранее признал глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов в эфире телеканала «Россия 24», у Москвы нет своей подобной техники, необходимой для немедленного продолжения реализации проекта. Суда-трубоукладчики строятся под конкретный проект, заявил он.

Вместе с тем глава ОСК отметил, что российские специалисты могут самостоятельно создать такое судно, но на это понадобится порядка четырех- пяти лет.

«Это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому, наверное, в меньшие сроки мы не уберемся. Хотя, напомню, что ледокол «Ленин» построили за три года», — уточнил он.