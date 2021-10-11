Skoda раскрыла внешность совершенного нового седана

Компания Skoda показала первое фото нового седана под названием Slavia. В пресс-службе марки рассказали, что автомобиль в камуфляже проходит финальные тесты перед премьерой.

Skoda Slavia названа в честь велосипедов, которые в конце XIX века выпускали основатели марки Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент. Это вторая модель, которая была разработана для рынка Индии после компактной модели Kushaq. Как и кроссовер, она базируется на модульной платформе MQB, адаптированной для местного рынка.

Дизайн камуфляжа для Skoda Slavia был выбран по результатам конкурса среди 200 работ. Автору победившей работы пообещали поездку в Прагу и встречу с дизайнером Skoda, обладателю второго места подарят планшет, а остальным финалистам — сувенирную продукцию чешской марки.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что проблемы с поставками электронных компонентов привели к остановке завода Volkswagen в Калужской области. Под ударом оказалась сборка Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid.