Водителей предупредили о новой схеме обмана при продаже авто

Эксперт рассказал, что на рынке может появиться продажа «утопленных» машин после наводнений в ряде городов России и Европе. Об этом в эфире радио Sputnik предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, аферисты пробуют восстановить машины, пострадавшие в результате природной стихии, чтобы продать как исправные.

Страховщики рассматривают такой транспорт как «тотально поврежденный», обратил внимание Шапарин.

«Они попадают на аукционы, где их за бесценок покупают «мастера», которые на этом специализируются, и восстанавливают. Когда машина начинает хоть как-то работать, ее продают. Такие машины попадают в том числе и в России», — объяснил специалист.

Он добавил, что стать владельцем «утопленника» – это один из главных кошмаров для людей, приобретающих машины из-за рубежа.

Для того чтобы не попасть на уловку мошенников, рекомендуется при осмотре автомобиля обращать внимание на работоспособность его электронных систем. В том случае, если наблюдаются проблемы с работой систем, то, вероятно, машина неисправна, перед этим оказавшись затопленной.

Ранее были названы самые распространенные виды мошенничества в сети.